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Coşar, MHP ilçe başkanlığını ziyaret etti

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, MHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:57
Coşar, MHP ilçe başkanlığını ziyaret etti

MHP İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu ile görüşen Coşar, hem belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi verirken, hem de Cumhur İttifakı olarak Boğazlıyan’da yapacakları çalışmalar hakkında görüşmeler yaptı. Coşar, ‘’Cumhur ittifakımızın güçlü kalesi Milliyetçi Hareket Partisi Boğazlıyan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ettik. Milliyetçi Hareket Partisi Boğazlıyan İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu’na ve Yönetim Kurulu Üyelerine misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Güç ve gönül birliği içinde her daim çalışacağız, her daim yarını planlayacağız’’ dedi.

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