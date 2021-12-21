Çandır Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Gençlik Merkezi’nde çocuklarla dini sohbet programı düzenlendi. Programda, çocuklara dini konularla bilgiler verilip, soruları yanıtlandı.
21 Aralık 2021 Salı 00:23
Yozgat’ın Çandır ilçesinde din görevlileri çocuklarla sohbet etkinliklerini sürdürüyor.
Çandır Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Gençlik Merkezi’nde çocuklarla dini sohbet programı düzenlendi. Programda, çocuklara dini konularla bilgiler verilip, soruları yanıtlandı.