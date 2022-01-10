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Çocuklar üşümeyecek

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde Belediye tarafından ilçede bulanan ihtiyaç sahibi çocuklar için temin edilen bot ve montların dağıtımı yapılacak.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:46
Çocuklar üşümeyecek

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ilçede ve bağlı köylerinde yaşayan hiç bir çocuğun yatağa aç girmemesi, hiçbir çocuğun üşümemesi için ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatacaklarını söyledi. Bu kapsamda köylerde ve ilçe merkezinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara, İstanbul’dan yardımsever vatandaşlardan temin ettikleri bot ve mont yardımı yapacaklarını dile getiren Codar, ‘’Muhtarlarımızın ihtiyaç sahiplerini belediyemize bildirmeleri gerekmektedir. Yardımlarımız hiçbir anne ve baba ile çocukları rencide etmeden titizlikle yapılacaktır. Halkımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur’’ dedi.

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