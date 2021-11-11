Çocuklar dinini öğreniyor

Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, Kur'an Kurslarını aylık denetleme ve değerlendirme programı kapsamında Sultan Ali Ünal 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursunu ziyaret etti. Çocuklar ile buluşan Müftü Kayış, bir süre sohbet ettikten sonra çocukların ezberlerini dinleyerek, değerler eğitimi ile ilgili sorular sordu. 4-6 yaş grubuna Müftülük olarak önem verdiklerini dile getiren Müftü Kayış, çocukların öğrenmeye en yatkın olduğu dönem olan 4-6 yaş grubuna ilgi gösterdiklerini söyledi. Çocuklara eğitim veren öğreticiler ile çocuklarını kursa gönderen velilere teşekkür eden Müftü Kayış, 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarına verilen önemi dile getirdi. Kayış, Kur'an Kursu öğreticilerine ve çocuklarını kursa gönderen velilere teşekkür etti, Sultan Ali Ünal Kursunda öğrenciler ile buluşmaktan ve onlarla ilgilenmekten çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.