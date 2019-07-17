Çekerek’te tesisler açıldı

Çekerek İlçesinde yeni Hükümet Konağı binasının hizmete girmesinin ardından atıl duruma düşen eski binanın çok amaçlı kullanılmasına yönelik proje hazırlandı. ‘KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında hazırlanan proje kabul gördü. KOP İdaresi tarafından verilen destek ile eski Hükümet Konağı binasında gerekli tadilat ve düzenlemeler yapıldı. Bina bünyesinde kurulan Millet Kıraathanesi, Gençlik Merkezi ve Kütüphanenin açılışını Çekerek Kaymakamı Evren Çakır, Çekerek Belediye Başkanı Eyyup Çakır ile diğer ilçe yöneticileri birlikte yaptı. Açılışta vatandaşlar ile birlikte öğrenciler, gençlerde hazır bulundu.