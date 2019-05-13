Çekerek’e hizmet turu

Başkan Çakır, Yozgat Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz’ı ziyaret ederek, ilçede yatırıma dönüştürülmesi planlanan projeler konusunda görüş ve fikir alışverişinde bulundu. Başkan Çakır, ‘Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyin de destekleriyle Çekerek Barajımızın Turizme açılması ile ilgili en önemli projemizi Millet Bahçesi kapsamında yaparak hayata geçireceğiz’ dedi. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey'i de makamında ziyaret etti. Çakır, ‘Yüksek Okulumuz için ilk sene 4 bölüm olarak eğitime başlanacaktır. Şuanda 11 öğretim görevlisi kadrosu tahsis edilip, görevlendirmeleri yapılmıştır’ diye konuştu. Çakır, Çekerek ilçesinde açılacak olan Yüksek Okulda, ‘Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, Tıbbi Dokümantasyon, Yaşlı Bakım, Çocuk Gelişimi ve Bakımı’ bölümlerinde eğitim verileceğini de sözlerine ekledi.

