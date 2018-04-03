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Çekerek Sahasına FiFA standardı

ÇEKEREK Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, yakın takibinin karşılığını almak üzere ilk adım atıldı.

Çekerek Sahasına FiFA standardı

ÇEKEREK Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, yakın takibinin karşılığını almak üzere ilk adım atıldı.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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Çekerek Sahasına FiFA standardı

Başkan Bozkurt, ilçedeki mevcut futbol sahasının FİFA standartlarında yenilenmesine yönelik proje hazırlığına başlandığını, çalışmaların önümüzdeki yıl hayata geçirileceğini söyledi. Bozkurt, hazırlanan proje doğrultusunda mevcut tesisin zeminin yenileneceği gibi, 500 seyirci kapasiteli tribün inşa edileceğini, soyunma odaları, kafeterya, aydınlatma gibi sosyal amaçlı çalışmaların da sahada yer alacağını anlattı. Bozkurt, ‘’Futbol sahamız baştan aşağı yenilenip, ilçemize kazandırılmasında Başbakanlık Müsteşarımız Sayın Fuat Oktay’ın özel ilgi ve gayretleri ile olmuştur. Kendisine çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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