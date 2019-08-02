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Çekerek öğrenci alacak

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ziyaretlerine Çekerek ilçesi ile devam etti.

Çekerek öğrenci alacak

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu ziyaretlerine Çekerek ilçesi ile devam etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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Çekerek öğrenci alacak

Karadağ, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alacak Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulundu, Çekerek Belediye Başkanı Eyyup Çakır ve İl Genel Meclis Üyeleriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yüksekokul Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Esra Ünal Çakır’dan okulun genel durumu, fiziki yapısı, kapasitesi hakkında bilgi aldı. Çakır, 2019 Yükseköğretim Programları Kılavuzunda yer alan bölümlere ilk kez toplamda 135 öğrenci kontenjanı ayırıldığını söyledi. Rektör Karadağ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Çekerek özelinde Yozgat Bozok Üniversitesine çok önemli bir değer katacağını söyledi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun sağlık sektöründe önemli görevler ifa eden ara elamanlar yetiştirmek gibi önemli bir misyonu olduğuna değinen Karadağ, “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni eğitim öğretim hayatına çok iyi bir başlangıç yaparak Bozok Üniversitesinin gözde ve tercih edilen okulları arasında yerini alacaktır” dedi. Karadağ, teknik altyapı, eğitim öğretim için araç ve gereçlerin temini, binanın çevre düzenlemesi, öğrenci ve akademik personelin istifade edebileceği sosyal donatıların tamamlanmasıyla birlikte meslek yüksekokulunun ilçeye önemli bir canlılık ve farkındalık katacağını dile getirdi. Karadağ, "Üniversite olarak bulunduğu birimde sorumluluklarını bilen, sorumluluklarını en üst düzeyde ifa eden, akademik nosyonunu hiçbir zaman bir kenara bırakmayan, tamamen akademik kafayla düşünen ve hareket eden, kurumuna değer katan bir anlayışıyla yol haritasını oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Hayalimiz Yozgat Bozok Üniversitesini bölgesinde ve ülkesinde bir marka üniversite yapmak. Bu bir hedef, bir iddiadır. Buna inancımız tam. Yönetim olarak ‘İnanıyoruz.., başaracağız’ diye konuştu. Çekerek Belediye Başkanı Eyyup Çakır da, ilçe için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun önemini, değerini bildiklerini belirterek, planlı bir program doğrultusunda yüksekokulun eksiklerinin ivedilikle giderilmesi noktasında çalışmaların başlatılacağını söyledi. Meslek yüksekokulunun çevre, peyzaj düzenlemesi, ulaşım ve barınma gibi ihtiyaçlarının giderileceği sözünü veren Çakır,  öğrenciler, öğretim elemanlarının misafirleri olduğunu, misafirperverlikte üzerlerine düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduklarını anlattı. 

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