Çekerek ilçesinde altyapı yenileniyor

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Yeni Yol Mahallesinde altyapıyı komple yenilemeye çalıştıklarını söyledi. Başkanı Çakır, ‘’İlçe Merkezimizde bulunan Çatakkaya ve Domuboğazı Dereleri Taşkın Koruma inşaatımız devam ederken, bölgemizde bulunan konutlarımızın altyapılarını yeniliyoruz. İmar planımız doğrultusunda yapılaşma olmayan ve yapılaşmaya açılacak bölgelerimizi de planlayarak 3 kilometre kanalizasyon hattı yapıyoruz’’ dedi.

