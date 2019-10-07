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Çekerek ilçesinde altyapı yenileniyor

ÇEKEREK Belediyesi, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen taşkın koruma kanalı ıslah projesine paralel olarak bölgede altyapı çalışması başlattı.

Çekerek ilçesinde altyapı yenileniyor

ÇEKEREK Belediyesi, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen taşkın koruma kanalı ıslah projesine paralel olarak bölgede altyapı çalışması başlattı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Çekerek ilçesinde altyapı yenileniyor

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Yeni Yol Mahallesinde altyapıyı komple yenilemeye çalıştıklarını söyledi. Başkanı Çakır, ‘’İlçe Merkezimizde bulunan Çatakkaya ve Domuboğazı Dereleri Taşkın Koruma inşaatımız devam ederken, bölgemizde bulunan konutlarımızın altyapılarını yeniliyoruz. İmar planımız doğrultusunda yapılaşma olmayan ve yapılaşmaya açılacak bölgelerimizi de planlayarak 3 kilometre kanalizasyon hattı yapıyoruz’’ dedi.
 

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