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Çayıralan’a Hobi Bahçesi

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, belediye meclisi üyeliği döneminde gündeme getirip, planlamasını yaptırdığı ‘Hobi Bahçesi’ projesine yönelik çalışmalarına göreve gelir gelmez hız verdi.

Çayıralan’a Hobi Bahçesi

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, belediye meclisi üyeliği döneminde gündeme getirip, planlamasını yaptırdığı ‘Hobi Bahçesi’ projesine yönelik çalışmalarına göreve gelir gelmez hız verdi.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Çayıralan’a Hobi Bahçesi

Başkan Codar, Elçi Yolu Hobi Evleri projesinin, Elçi Yolu üzerine 150-200 dönüm arazi üzerine yapılacak binaların bitişiğinde 20-25 metrekarelik garaj, her binanın önünde 70-80 metrekarelik hobi bahçeleri olmak üzere, ortak yaşam alanları bulunan, komple etrafı çevrili bir kompleks olacağını söyledi. Codar,  Elçi Yolu Hobi Evleri’nde güvenliği, bahçıvanı ve diğer ara işleri olmak üzere ortalama 10 kişi istihdam edileceğini, personelin ücretlerinin de yapı kooperatifi tarafından karşılanacağını kaydetti. Başkan Codar, ‘’Yer tespiti ve tahmini fiyatlar, teknik personel tarafından tespit edildikten sonra söz konusu kompleksin yapımı için bir yapı kooperatifi kurulacak. Mülk sahibi olmak isteyen 200 üye ön kayıt yapıldıktan sonra gerekli çalışmalar başlatılacaktır’’ dedi. 
Kooperatif Başkanlığını kendisinin yürüteceğini kaydeden Codar, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin denetim komisyonu kurulacağını anlattı. Başkan Codar, teknik personel ile birlikte projenin uygulanacağı alanda tespit çalışması yaptı. 

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