Çay sohbetlerine devam

Bu kapsamda Sarıkaya Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. Arkan, Okul Müdürü Gökhan Özkan ile birlikte hayırsever insanlar tarafından yenilenen okulun bölümlerini inceledi. Arkan, Okul Müdürü Gökhan Özkan’ın girişimleriyle, üstün emekleriyle, gayretleriyle okulda yaptırılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Arkan, Antalya'dan bir hayırsever tarafından çeşme, İstanbul'dan bir hayırsever tarafından anasınıfı, Almanya'dan bir hayırsever tarafından 50 metre ihata duvarı, Azapbaşlı hayırseverler tarafından okul mantoloması, okul bahçe kapısı, kütüphane, parke taşı döşemesinin yaptırıldığını aktardı. Arkan bununla birlikte, Kale Grubu tarafından 10 bilgisayarlı bilişim sınıfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yardımıyla çatı aktarması, Kurkçulu bir hayırsever tarafından çatı olukları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yardımıyla kalorifer kazanı değişimi çalışmaları yapıldığını bildirdi. Çalışmalarından dolayı Okul Müdürü Gökhan Özkan'ı ve öğretmenleri tebrik eden Arkan, 8’inci sınıf öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrencilerle çay içen Arkan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hakkında ve meslekler üzerine sohbet etti. Bu arada, Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde görevli Rehber Öğretmeni Hakan Bıçakcıoğlu, öğrencilere LGS sınavı hakkında sunum yaparak, öğrencileri bilgilendirdi. Arkan, ‘’Gerek fiziki gerekse akademik anlamda oldukça iyi duruma getirilen ve bir kolej havası kazanan okulumuz personellerine teşekkür ederim’’ dedi. •Sümeyye İlhan•