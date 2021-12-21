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ÇANDIR’DA URETiME DEVAM

Yozgat'ın Çandır İlçesi'nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenerek açılan tesislerde 5’inci yılını da doldurdu. Tesiste üretilen yöresel ürünler Avrupa ülkelerinde de pazarlanıyor.

21 Aralık 2021 Salı 00:24
ÇANDIR’DA URETiME DEVAM

Yozgat’ın Çandır ilçesinde 5 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen mali destekle kurulan ve yöresel ürünlerin üretildiği tesis, üretimini sürdürüyor.  Anadolu tandırında pişirilen yufka ekmekten şifa kaynağı gileboruya kadar pek çok organik ürünün el değmeden hazırlandığı tesisi Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir, Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ile birlikte gezip, bilgi aldı. Kaymakam Cihangir ve Yıldız, TKDK kapsamında faaliyete geçirilen Kahyaoğlu Yerel işletmesinin uzun yıllar hizmet etmesi temennisinde bulunarak, hayırlı kazançlar diledi. İşletme sahibi Mustafa Kır tarafından hazırlanan, TKDK tarafından mali yönden desteklemeye uygun bulunan proje kapsamında kurulan tesiste el değmeden üretilen organik ürünler Türkiye'den Avrupa pazarına da açıldı. İşletmede Yozgat’a özgü yufka ekmek,  gilaburu suyu,  erişte, bulgur, yufka, pekmez, düğürcük ve turşu üretimi yapılıyor. Yufka ekmeğin pişirildiği Anadolu usulü tandırlar işletme içerisinde daha modern hali ile düzenlendi.  Organik buğdayla hazırlana hamur, el değmeden açılıp, bu tandır fırınlarında görevli bayanlar tarafından pişiriliyor. İşletme sahibi Mustafa Kır, tesisin tamamen Avrupa standartlarına uygun olarak hazırlanmış bir yöresel ürünler merkezi olduğunu söyledi. Yufka ekmek üretimini tamamen Anadolu'ya özgür standartlarda ürettiklerini kaydeden Kır, ‘’Şuanda yufka ekmek üretiyoruz. Hem böreklik yufka üretiyoruz hem de Orta Anadolu'nun, İç Anadolu'nun yufkasını tamamen doğal ortamda üretiyoruz. Ekmeği eski usul tandırlarda yapıyoruz. Ürettiğimiz çok fazla ürün var. Kavurga, elma kurusu, kuşburnu, pekmez, bulgur, düğürcük, yarma üretiyoruz. Tamamen kendi üretimimiz olan ürünler üretiyoruz. Dışarıdan kesinlikle ürün satın almıyoruz. Ürünlerimiz tamamen doğal ve organiktir’’ diye konuştu. 

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