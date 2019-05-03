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Çandır’a Tarım Market

ÇANDIR İlçesinde, Kayseri Pancar Kooperatifi Tarım Market ve Bölge Müdürlüğü Hizmet binasının törenle açıldı.

Çandır’a Tarım Market

ÇANDIR İlçesinde, Kayseri Pancar Kooperatifi Tarım Market ve Bölge Müdürlüğü Hizmet binasının törenle açıldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Çandır’a Tarım Market

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 1930 yılında belediye teşkilatı kurulup, 1990 yılında ilçe statüsü kazanan Çandır ilçesine ve bölge çiftçilerinin hizmetine bir tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akay, çiftçinin değerli olduğunu, o nedenle çiftçinin işlerini bu tip yatırımlarla en iyi bir şekilde yapmalarına katkı sağlamaya çalıştıklarını, tesisin 6 bin 480 metre kare alan üzerine toplamda bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu, 6.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını anlattı. Akay, ‘’Kayseri şeker gücünü koruduğu sürece, Orta Anadolu’da, Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat, Nevşehir ve Amasya’nın bir kısmı da dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada on binlerce çiftçisine hem sahip çıkacak hem de Türkiye’deki bütün çiftçilerin işlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için örnek teşkil edecek bir kuruluş olarak özelliğini devam ettirecektir. Kayseri Şeker’in Yöneticileri de Çiftçileri de örnek davranışları ile tüm açılışlara ve organizasyonlara büyük bir coşku ve heyecanla katılarak destek vermektedirler. İşte bizler hep birlikte işimize ve birbirimize sahip çıkarak bu yatırımları yapmayı başarıyoruz. Başarmaya da devam edeceğiz’’ dedi.
Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, Kayseri Şeker’in ilçeye yapmış olduğu yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, Başkan Akay’a plaket takdim etti.  Dualar ve tekbirler eşliğinde kurban kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

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