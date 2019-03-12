Çandır ilçesinde Resim Sergisi

Öğrencilerin hazırlamış olduğu sergiyi gezen Kapal, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alarak, yaptıkları resimlerden dolayı tebrik etti. Kapal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, öğrencilerin var olan ama gizli kalmış güzel yanlarını ortaya çıkarmak için var gücüyle çalışan okul idarecilerine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.