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Çandır ilçesinde Resim Sergisi

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Sanatı anlamaya iki göz yetmez’ adlı resim sergisi etkinliğine katıldı.

Çandır ilçesinde Resim Sergisi

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Sanatı anlamaya iki göz yetmez’ adlı resim sergisi etkinliğine katıldı.

12 Mart 2019 Salı 00:00
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Çandır ilçesinde Resim Sergisi

Öğrencilerin hazırlamış olduğu sergiyi gezen Kapal, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alarak, yaptıkları resimlerden dolayı tebrik etti. Kapal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin önemli olduğunu belirterek, öğrencilerin var olan ama gizli kalmış güzel yanlarını ortaya çıkarmak için var gücüyle çalışan okul idarecilerine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. 

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