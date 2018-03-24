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Çandır'da fidan dikimi

ÇANDIR ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Kırsal Kalkınma Çandır Bölümü Ağaçlandırma Uygulama Alanı’nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çandır'da fidan dikimi

ÇANDIR ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Kırsal Kalkınma Çandır Bölümü Ağaçlandırma Uygulama Alanı’nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Çandır'da fidan dikimi

Düzenlenen törene Kaymakam Fatih Eroğlu, İlçe Kurum Amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Eroğlu, ‘’Bu güzel ortamda sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Doğal dengenin korunmasında ve yaşamın sürdürülebilmesinde ormanlarımızın taşıdığı hayati önem hepimizin malumudur. Bu zenginliğimizi korumalı ve geliştirmeliyiz. Bu vesileyle bizimle beraber bu törene katılan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
Daha sonra, fidanların nasıl dikileceği konusunda Orman görevlileri tarafından bilgi verildi. Ardından da fidanların dikimi gerçekleştirildi. Kaymakam Eroğlu, ağaç dikimine katılanlara kendi adlarına hazırlanan fidan sertifikalarını dağıttı. 

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