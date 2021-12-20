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Camide buluştular

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Müftülük tarafından organize edilen etkinliklere devam ediliyor.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:46
Camide buluştular

 Sorgun Müftülüğü tarafından bu kez cami cemaati ile sabah namazında buluşma gerçekleştirildi. Sorgun Aydınlıkevler Camiinde Sabah Namazındaki buluşma sonrasında cemaate çorba ikram edildi. Sohbetler yapıldı.

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