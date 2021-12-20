Camide buluştular

Sorgun Müftülüğü tarafından bu kez cami cemaati ile sabah namazında buluşma gerçekleştirildi. Sorgun Aydınlıkevler Camiinde Sabah Namazındaki buluşma sonrasında cemaate çorba ikram edildi. Sohbetler yapıldı.
20 Aralık 2021 Pazartesi 00:46
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Müftülük tarafından organize edilen etkinliklere devam ediliyor.
Sorgun Müftülüğü tarafından bu kez cami cemaati ile sabah namazında buluşma gerçekleştirildi. Sorgun Aydınlıkevler Camiinde Sabah Namazındaki buluşma sonrasında cemaate çorba ikram edildi. Sohbetler yapıldı.