Boğazlıyan İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Cami-Gençlik Buluşması" gerçekleştirdi. Bekir Uğurlu’nun sohbetinin ardından yatsı namazı kılındı. Daha sonra camiye gelen gençlere ikramlarda bulunuldu.
03 Ocak 2022 Pazartesi 00:23
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Cami Gençlik buluşması gerçekleştirildi.
Boğazlıyan İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Cami-Gençlik Buluşması" gerçekleştirdi. Bekir Uğurlu’nun sohbetinin ardından yatsı namazı kılındı. Daha sonra camiye gelen gençlere ikramlarda bulunuldu.