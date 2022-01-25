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Çalışmalara yakından takip

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve Yardımcısı Oktay Yılmaz, yoğun kar yağışı sonrasında ilçenin dört bir yanında kar küreme ve temizleme çalışmasını sürdüren ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

25 Ocak 2022 Salı 00:01
Çalışmalara yakından takip

Başkan Ferhat Yılmaz, karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Vatandaşların herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için başlatılan kar ve buz temizlemesi kapsamında ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Başkan Ferhat Yılmaz, şu ifadelerde bulundu: “Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşımın sağlıklı şekilde işleyişinin sağlanması amacıyla yoğun bir mesai gerçekleştiren Yerköy Belediyemiz ekipleri, ilçenin ana arterleri başta olmak üzere cadde ve mahalle aralarında biriken kar kütlelerinin temizlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Kar Allah’ın bize vermiş olduğu bir nimettir. Şehrimiz karlı da güzel ama vatandaşlarımız mağdur olmasın diye çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.” dedi. Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz ise, kepçe, greyder ve ekipler gece gündüz çalışmalarını aralıksız devam ettiğini belirtti. Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, etkili olan kar yağışı nedeniyle binaların çatılarından oluşan buz kütleleri karşı ilçe halkının daha dikkatli olmalarının altını çizdi.

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