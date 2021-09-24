Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1401.46
ALTIN
491.24
DOLAR
8.7607
STERLİN
12.0527
EURO
10.3154

Bulvar yenileniyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Yozgat-Malatya yolunun Turgut Özal Bulvarında da yenileme çalışmalarına başlanıldı.

24 Eylül 2021 Cuma 00:04
Bulvar yenileniyor

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçenin ana arterlerinden, halk tarafından Malatya Yolu olarak da bilinen Turgut Özal Bulvarı'nda, Yozgat-Sivas bağlantılı D-200 Karayolu ile Hastane kavşağı arasındaki kısımda yol yapım çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Çalışmalar kapsamında yol tamamen yenilenecek ve sıcak asfalt ile kaplanarak ilçemize yakışır hale getirilecektir. Hastane Kavşağı ile Açık Cezaevi arasındaki kısım ise zemin güçlendirme çalışmaları sonrasında tamamlanacaktır’’ dedi. Başkan Yalçın, çalışmaların tamamlanmasıyla şehir içi ulaşım ağının çok daha konforlu hale geleceğini bildirdi. Yalçın, ‘’Talebimizi uygun görerek çalışmalara başlayan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Şube Müdürlüğüne, bu süreçte desteğini esirgemeyen Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ediyorum.  Çalışmanın kazasız- belasız tamamlanmasını diliyorum. İlçemize Hayırlı Olsun’’ diye konuştu. Başkan Yalçın, Sakarya Caddesinde de altyapı çalışmalarına başladıklarını, bir 700 metre içme suyu hattı, bin 200 metre yeni kanalizasyon, bin 200 metre de yağmur suyu drenaj hattı çalışması planladıklarını sözlerine ekledi. •Yasin Nazım Kayhan/Akdağmadeni•

Anahtar Kelimeler:
Bulvar YenileniyorYozgatIlerigazetesiCumaHaberAkdağmadeniMalatyaTurgutÖzalBulvarıYolYenilemeNezihYalçın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurslar başlıyor
Kurslar başlıyor
Köyde tiyatro etkinliği
Köyde tiyatro etkinliği
Lise öğrencilerine aşı
Lise öğrencilerine aşı
Başkanların buluşması
Başkanların buluşması
Sağlıklı Öğretmen Sağlıklı Nesil
Sağlıklı Öğretmen Sağlıklı Nesil
Minikler ebru yaptı
Minikler ebru yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim