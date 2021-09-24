Bulvar yenileniyor

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçenin ana arterlerinden, halk tarafından Malatya Yolu olarak da bilinen Turgut Özal Bulvarı'nda, Yozgat-Sivas bağlantılı D-200 Karayolu ile Hastane kavşağı arasındaki kısımda yol yapım çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Çalışmalar kapsamında yol tamamen yenilenecek ve sıcak asfalt ile kaplanarak ilçemize yakışır hale getirilecektir. Hastane Kavşağı ile Açık Cezaevi arasındaki kısım ise zemin güçlendirme çalışmaları sonrasında tamamlanacaktır’’ dedi. Başkan Yalçın, çalışmaların tamamlanmasıyla şehir içi ulaşım ağının çok daha konforlu hale geleceğini bildirdi. Yalçın, ‘’Talebimizi uygun görerek çalışmalara başlayan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ve Yozgat Şube Müdürlüğüne, bu süreçte desteğini esirgemeyen Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Çalışmanın kazasız- belasız tamamlanmasını diliyorum. İlçemize Hayırlı Olsun’’ diye konuştu. Başkan Yalçın, Sakarya Caddesinde de altyapı çalışmalarına başladıklarını, bir 700 metre içme suyu hattı, bin 200 metre yeni kanalizasyon, bin 200 metre de yağmur suyu drenaj hattı çalışması planladıklarını sözlerine ekledi. •Yasin Nazım Kayhan/Akdağmadeni•