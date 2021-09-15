BU KAVŞAK NORMALMiŞ!

Yozgat-Nevşehir Kozaklı bağlantılı karayolunun Yozgat’ın Şefaatli ilçe merkezinden geçen kesimindeki dört yol kavşağına yapılan döner kavşağın nizami olduğu açıklandı. Şefaatli ilçe merkezinde yapılan kavşağın nasıl nizami olduğu konusu ise tartışmalara neden oldu. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, ‘’Yozgat Şefaatli ilçe merkezinden geçen ve Kozaklı ilçesine bağlanan karayolunun Şefaatli ilçe merkezi geçişinde bir adet çok büyük çapta döner kavşak yapılmıştır. İlçe halkının şikayetiyle yerinde yaptığımız incelemede ilçe merkezinde kullanım zorluğu nedeniyle kazalara neden olan bu büyük çaplı kavşak yerine sinyalizasyon yapılmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür’’ görüşlerine yer verdi. Keven, ‘’Şefaatli ilçe merkezinde yapılan bu kavşağın düzenlenerek sinyalizasyonlu kavşak haline dönüştürülmesi mümkün müdür? Bu büyük çaplı kavşakta meydana gelen kazaların daha büyük kazalara sebebiyet vermeden önlenmesi için ‘kaza nedenleri’ ve ‘bu denli büyük çaplı kavşağın tekrar değiştirilmesi’ hususlarında yerinde teknik bir inceleme yapılabilir mi? Kavşak dairesinin içerisine yapılmış olan yaklaşık bir buçuk metre yükseklikte ki toprak dolgu görüş güvenliğini tehlikeye düşürmekte midir? Kavşak öncesinde olması gereken uyarı levhaları yeterli midir?’’ sorularını da yöneltti. Keven’in soru önergesine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, ‘’Şefaatli ilçe merkezi girişindeki kavşak, şehir içi çift şeritli modern dönel kavşak tipine göre projelendirilmiş olup, yatay ve düşey işaretmelerde herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır’’ diyerek, yanıt verdi.