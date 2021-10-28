Bozok Barkotlu ürünler

Boğazlıyan ve Çevre Köylerini kapsayan ‘Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ ürünleri ‘Bozok’ markası ile barkodlu, organik belgeli ve etiketlenmiş olarak hazırlanarak, marketlerde satışa sunulduğu bildirildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kooperatif yönetimi tarafından ziyaret edilerek, ‘Katran Nohut’ ürünü hediye edildi. Katran Nohudun, besin değerinin ve lezzetinin beyaz nohuttan daha fazla olduğu, hem protein oranı hem de diğer besin maddeleri bakımından ülkemizde ekilen diğer nohutlara göre besleyici değerinin çok yüksek olduğu aktarıldı. •Yasin Nazım Kayhan•