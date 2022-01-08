Bozkır’a Kitap Desteği

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimiz için İstanbul’da yaşayan yazar Sayın Sadettin Turhan kitap desteğinde bulundu. Yazarımız öğrencilerimiz için çok anlamlı bir destekte bulundu. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Böyle anlamlı bir destek bulundukları için kendilerine ve destek olan tüm gönül dostlarına şahsım ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Böyle güzel insanlar iyi ki varlar” dedi.