Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Bozkır’a Kitap Desteği

Yozgat’ın Kadışehri İlçesine bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne İstanbul’da yaşayan yazar Sadettin Turhan’dan kitap desteği geldi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 00:42
Bozkır’a Kitap Desteği

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “ İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimiz için İstanbul’da yaşayan yazar Sayın Sadettin Turhan kitap desteğinde bulundu. Yazarımız öğrencilerimiz için çok anlamlı bir destekte bulundu. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Böyle anlamlı bir destek bulundukları için kendilerine ve destek olan tüm gönül dostlarına şahsım ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Böyle güzel insanlar iyi ki varlar” dedi. 

Son Güncelleme: 07.01.2022 19:06
Anahtar Kelimeler:
SadettinTurhanYazarIstanbulDesteğiKitapNuriAksoyİlçeMilliEğitimMüdürlüğüKadışehriHaberCumartesiOcakIlerigazetesiYozgatBozkır’a Kitap Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fidan diktiler
Fidan diktiler
"e-sınav" salonu hizmete girdi
"e-sınav" salonu hizmete girdi
Yer teslimi yapıldı
Yer teslimi yapıldı
Özel öğrenciler sinemada
Özel öğrenciler sinemada
Oyuncaksız Çocuk Kalmasın
Oyuncaksız Çocuk Kalmasın
Zümre öğretmenleri ile toplantı
Zümre öğretmenleri ile toplantı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim