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Boğazlıyan’da şehitlik ziyaret edildi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı çerçevesinde Boğazlıyan Şehit Mezarlığı ziyaret edilerek dualar edildi.

Boğazlıyan’da şehitlik ziyaret edildi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı çerçevesinde Boğazlıyan Şehit Mezarlığı ziyaret edilerek dualar edildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Boğazlıyan’da şehitlik ziyaret edildi

Kaymakam Davut Sinanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Beyaz, Garnizon Komutanı Mehmet Fatih Kanbaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve Boğazlıyan halkı Şehit Mezarlığı'nı ziyaret ederek, okunan Kuran-ı Kerim’i dinleyip, dua ettiler.

İlçede bulunan şehit ailelerini ve mezarlarını sık sık ziyaret ettiğini belirten Kaymakam Sinanoğlu, şehit ailelerine kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti. Kaymakam Davut Sinanoğlu, "Şehitlerimizin vatan uğruna fedakârlıklarını ve yaptıkları kahramanlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vatanın toprağı şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştur. Biz bu mücadelenin sahibi ataların evlatlarıyız. Geçmişimize sahip çıkmak, bizi biz yapan değerlerimizi gelecek nesillere taşımak, en büyük vazifemizdir. Milletimizin gönlünde şehitlerimizin her zaman müstesna bir yeri vardır. Bütün şehit yakınlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

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