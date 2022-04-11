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‘BiZDE VARIZ’

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan özel eğitim öğrencileri lavanta ve çilek fideleri dikti.

11 Nisan 2022 Pazartesi 00:54
‘BiZDE VARIZ’

Öğrencilere doğa sevgisi aşılamak için Özel Eğitim Öğretmeni Ferhat Yılmaz tarafından okul bahçesine fideler dikildi. Yılmaz öğrencilere fide dikim aşamaları anlatılarak fideler toprakla buluşturuldu. Öğrenciler için çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini belirten Yılmaz, "Böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan son derece mutluyum. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizde fidan varsa mutlaka onu dikiniz’ diye buyuruyor. Biz de dolayısıyla böyle bir uygulama içerisinde olmak istedik ve son derece mutluyuz. Amacımız bizim öğrencilerimizin diğer insanlardan hiçbir farkının olmadığını göstermek. Hayatın her alanında bizim öğrencilerimizin de yer aldığını göstermek istedik. Onlar da ’Hayatın her alanında biz de varız’ diyor ve bu gibi çalışmalarımızla bunu göstermiş oluyorlar" dedi.  Fide dikim işleminin ardından okulda bulunan bütün öğrenciler tarafından okul bahçesinde çevre düzenlemesi ve temizlik yapıldı. •Selma Şahin•

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