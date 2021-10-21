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Birlik ziyareti

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör ziyaretlerini sürdürüyor.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:27
Birlik ziyareti

Güngör, ilçedeki tarım alanlarının sulamasında yaşanılan sıkıntıların çözümlenmesine yönelik başlattığı ziyaretler kapsamında Boğazlıyan Sulama Birliği’ni de ziyaret etti. Başkan Göngör’e ilçeye bağlı Alembey, Koçak, Büyük Çalağıl, Çıkrıkçı köylerinin muhtarları eşlik etti. Oda Başkanı Güngör, ‘’Boğazlıyan Sulama Birliği başkanlığını ziyaret edip, çiftçilerimizin sulama bedellerinden doğan sorunlarını görüştük. Birlik Başkanı Samet Ecmel beyin ilgilerine teşekkür ediyoruz’’ dedi. •İhsan Çelikkaya / Sarakıya•

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