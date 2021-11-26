Birlik toplantısı

ya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Köy Muhtarları katıldı. Toplantıda, 2021 yılında yürütülen çalışma ve projeler konusunda meclise genel bilgiler verilerek, 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile hazırlanan bütçe taslağı görüşüldü. 2022 yılı bütçesi oylamaya sunularak kabul edildi. Kaymakam Fatih Topuz, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda desteklerinden dolayı İl Genel Meclis üyelerine ve Birlik Meclisi üyelerine teşekkür ederek, önceliğin altyapı ve içme suyu problemlerinin giderilmesi olduğunu aktardı. Topuz, 2022 yılında da bütçe imkanları dahilinde kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlara sunulacağının altını çizdi. Köy Muhtarları taleplerini aktardı, görüş alışverişinde bulunuldu.