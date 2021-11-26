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Biri çaldı, diğeri söyledi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Öğretmenler Günü nedeniyle gerçekleştirilen baloda, Kaymakam Samet Serin sahneye çıkıp eline saz alıp, çaldı, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de söyledi.

26 Kasım 2021 Cuma 00:16
Biri çaldı, diğeri söyledi

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen ve akşamda devam eden etkinliklerde Kaymakam bağlama çaldı, Belediye Başkanı da koroya eşlik etti.   Etkinlikler Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Çok Amaçlı Salonu'nda kutlama kokteyli ile başladı. Kokteylde Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, konuşma yaparak öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladılar. Etkinlik, Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonu'nda yapılan şiir ve müzik programı ile devam etti. Programa Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Ak Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, MHP İlçe Başkanı Alpaslan Erbek, kurum amirleri ve öğretmenler katıldılar. 

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