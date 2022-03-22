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‘Bir damla suyumuz olsun’

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Kur’an Kursu öğrencileri Afrika’da açılan su kuyuları için bağış yaptı.

22 Mart 2022 Salı 00:04
‘Bir damla suyumuz olsun’

İlçede bulanan 100’üncü yıl ve Hz. Hatice Kur’an Kursunda eğitim gören kadın kursiyerler Kur’an Kursu Öğreticisi Nurcan Tufan önderliğinde ‘bizimde bir damla suyumuz olsun’ diyerek Afrika’da açılan su kuyuları için bağış yaptı. Diyanet Vakfı Yozgat Şubesini ziyaret eden kursiyerler toplamış oldukları bağışı Başkan Ali Gülden’e teslim ettiler. Tufan, “Kursiyerlerimiz dişinden tırnağından artırarak ‘bizimde bir damla suyumuz olsun’ diyerek anlamlı bağışta bulundular. Böyle anlamlı bir organizasyonda desteklerini esirgemeyen kadınlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hepsinden razı olsun” dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülden ise, “ Kur’an Kursu Öğreticisi Nurcan Tufan önderliğinde yapılan çalışmaya kursiyerimiz kayıtsız kaldı. Hepsi az çok demeden bağış yapmışlar. Kursiyerlerimize yapmış oldukları bu anlamlı bağıştan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 
 

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