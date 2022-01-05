Bilgilerini paylaştı

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Yozgat’ın ilçelerinde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinlikleri devam ediyor.

05 Ocak 2022 Çarşamba 00:25
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Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8’inci ve 12’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen Kariyer Günleri etkinliklerinin bu haftaki konuğu Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır oldu. Çakır, öğrenim hayatı, meslek seçimi, ilgi alanları ile ilgili bilgiler vererek, öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğrencilerin beklentilerinin neler olduğunu soran Çakır, öğrencilere sosyal ve kültürel anlamda ortamlar hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti. •Sümeyye İlhan•

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