Bilgilendirmeye devam

Yozgat Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında, Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yozgat Merkez Büyükmahal ve Güllük Köylerinde ikamet eden vatandaşları ziyaret etti. 34 kadın, 17 erkek olmak üzere toplam 51 vatandaşa, ‘Ailenin önemi, Aile İçi şiddet, Aile ilişkileri nasıl olmalı, KADES Uygulaması’ ile ilgili bilgilendirme yaptı. Faaliyete katılan 8 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. Projenin başladığı tarihten itibaren 579 kadın, 481 erkek olmak üzere toplam bin 60) vatandaşa ulaşılarak, 156 kadının telefonuna da KADES Uygulaması yüklendi.