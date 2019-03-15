Bilgilendirme yapıldı

İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek´in başkanlığında yapılan toplantıya, Şube Müdürleri Vedat Oymak, Nazan Tok ve okul kurum Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Müdür Başyardımcıları katıldı.