Sorgun ortaokul ve lise müdürlerine Şube Müdürü Aydın Bora ve Birim Şefi Zennure Arkan tarafından Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda bilgilendirme yapıldı.
23 Ekim 2021 Cumartesi 00:08
Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılacak olan Kazanım Değerlendirme Sınavı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.
Sorgun ortaokul ve lise müdürlerine Şube Müdürü Aydın Bora ve Birim Şefi Zennure Arkan tarafından Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda bilgilendirme yapıldı.