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Bilgilendirme toplantısı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılacak olan Kazanım Değerlendirme Sınavı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:08
Bilgilendirme toplantısı

 Sorgun ortaokul ve lise müdürlerine Şube Müdürü Aydın Bora ve Birim Şefi Zennure Arkan tarafından Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda bilgilendirme yapıldı. 

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