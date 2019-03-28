Bilgi güvenliği anlatıldı

Sarıkaya Öğretmenevindeki seminere Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEBBİS Yöneticileri Hakan Mete, Murat Çetiner ve Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi BT Öğretmeni Gamze Mete konuşmacı olarak katıldı. Katılımcı Okul ve Kurum Müdürlerine MEBBİS, e-Okul, Okul/Kurum Web Siteleri, e-Posta kullanımı, DYS, DYK, KodluYOZ Projesi kapsamında düzenlenecek yarışmalar ve şifre güvenliği konuları hakkında bilgiler verildi.