Besi tesisi tamam

Çandır ilçesinde besi çiftliği tesisi kurulumu konusunda deneyimi bulunan İlbay İnşaat Taahhüt Şirketi yöneticisi Halim İlbay, Çayıralan ilçesinin Söbeçimen Köyündeki tesisi 75 günde tamamladıklarını söyledi. Yaşar Arslan tarafından TKDK desteği ile kurulan besi çiftliğinin Orman Köyünde kurulmuş olmasının önemine dikkat çeken İlbay, bölgenin kalkınması için bu tip yatırımlara ihtiyacın bulunduğunun altını çizdi. Çayıralan yapılan ikinci TKDK projesini hayata geçiren yatırımcı Yaşar Arslan, tesisin proje bedelinin bir milyon 500 lira olduğunu, 975 bin lira hibe desteği alacaklarını kaydetti. 88 baş büyükbaş hayvan kapasiteli tesis, bölgede hayvancılığın gelişmesine katkı verecek.