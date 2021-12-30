Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

BELGE TÖRENİ

Yozgat’ın Çayıralan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile 17 kursiyere belgeleri taktim edildi.

30 Aralık 2021 Perşembe 00:17
BELGE TÖRENİ

Çayıralan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan çeyiz hazırlama kursunu tamamlayan kursiyerlere düzenlenen tören ile belgeleri verildi. Belge dağıtım törenin ardından kursiyerler tarafından üretilen ürünler açılan sergide sergilendi. Törene Çayıralan İlçe Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Canan Daşdelen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşma yapan kursiyer Tuba Kaygısız, "2021-2022 eğitim öğretim yılında merkez müdürlüğümüzce toplam 20 kurs açılmış olup 9 kursumuz tamamlanmıştır. 110 erkek ve 196 bayan olmak üzere toplamda 306 kursiyer kayıt yaptırmış olup bunlardan 56'sı erkek ve 61'i bayan olmak üzere toplamda 118 kursiyer belgelerini almıştır. 11 adet kursumuz ise devam etmektedir. Bir ev hanımı için ve insanın kendini geliştirmesi açısından çok etkili bir kurs. Evde boş oturmak yerine kursta bir şeyler öğrenmek ve üretmek adına bu tür kurslara katılmalarını bütün kadınlarımıza öneriyorum. Çalışma hayatına atılmak isteyen kadınlarımız için bu kursu öneririm. Kurslarda öğrendikleri ile bir şeyler üretip ileride satışlarda yapabilirler. Bir ev hanımı bu sayede iş hayatına atılmış olabilir " dedi. Kursiyerlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, "Değerli kadınlarımızı toplumun her kesiminde ve her alanında görmek istiyoruz. Kurslarımıza katılarak burada olmanızdan dolayı da sizlerle gurur duyuyor ve hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BELGE TÖRENİYozgatIlerigazetesiAralıkPerşembeHaberçayıralanKaymakamMahmutFazılYıldızBelediyebaşkanıÖmerÇodarİlçeMilliEğitimMüdürüSatılmışBaturHalkEğitimMerkeziMüdürlüğüKursiyerBelgeTören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAVA AÇILDI
DAVA AÇILDI
Sorgun’da fiyat denetimi
Sorgun’da fiyat denetimi
'DEĞERLER ÖZÜMÜZDÜR'
'DEĞERLER ÖZÜMÜZDÜR'
OKUL ZİYARETLERİ
OKUL ZİYARETLERİ
Velilerle toplantı
Velilerle toplantı
Kaymakamdan aşı daveti
Kaymakamdan aşı daveti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim