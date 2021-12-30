BELGE TÖRENİ

Çayıralan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan çeyiz hazırlama kursunu tamamlayan kursiyerlere düzenlenen tören ile belgeleri verildi. Belge dağıtım törenin ardından kursiyerler tarafından üretilen ürünler açılan sergide sergilendi. Törene Çayıralan İlçe Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Canan Daşdelen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşma yapan kursiyer Tuba Kaygısız, "2021-2022 eğitim öğretim yılında merkez müdürlüğümüzce toplam 20 kurs açılmış olup 9 kursumuz tamamlanmıştır. 110 erkek ve 196 bayan olmak üzere toplamda 306 kursiyer kayıt yaptırmış olup bunlardan 56'sı erkek ve 61'i bayan olmak üzere toplamda 118 kursiyer belgelerini almıştır. 11 adet kursumuz ise devam etmektedir. Bir ev hanımı için ve insanın kendini geliştirmesi açısından çok etkili bir kurs. Evde boş oturmak yerine kursta bir şeyler öğrenmek ve üretmek adına bu tür kurslara katılmalarını bütün kadınlarımıza öneriyorum. Çalışma hayatına atılmak isteyen kadınlarımız için bu kursu öneririm. Kurslarda öğrendikleri ile bir şeyler üretip ileride satışlarda yapabilirler. Bir ev hanımı bu sayede iş hayatına atılmış olabilir " dedi. Kursiyerlere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, "Değerli kadınlarımızı toplumun her kesiminde ve her alanında görmek istiyoruz. Kurslarımıza katılarak burada olmanızdan dolayı da sizlerle gurur duyuyor ve hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.