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BELEDiYE ÇALIŞANINA ZAM

SARIKAYA Belediyesi’nde çalışan işçilerin ücretlerine ilk dönem için yüzde 10 ila 15 oranında zam yapıldı.

BELEDiYE ÇALIŞANINA ZAM

SARIKAYA Belediyesi’nde çalışan işçilerin ücretlerine ilk dönem için yüzde 10 ila 15 oranında zam yapıldı.

24 Eylül 2019 Salı 00:00
BELEDiYE ÇALIŞANINA ZAM

Hizmet İş Sendikası ile Sarıkaya Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmelerinde taraflar mutabakata varıp, hazırlanan toplu iş sözleşmesini törenle imzaladı. Sözleşmeye işveren kurum adına Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, işçiler adına Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız imzaladı. İki yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların ücretlerine birinci yıl birinci altı ay için kıdem zammı ile birlikte yüzde 10 ile yüzde 15 oranında, ikinci altı ay yüzde 6, ikinci yıl birinci altı ay 6 ikinci yıl ikinci altı ay yüzde 7 oranında zam yapıldı.  Sendika Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Sözleşme kapsamında, sosyal yardımlar her ay maaşla birlikte ödenmek üzere sorumluluk zammı 500 lira, her yıl Ramazan Bayramından önce ödenmek üzere net 500 lira,  Kurban Bayramından önce net bin lira bayram harçlığı ödenecek.  Sendikamız üyesi işçilerin Yüksekokul ve Üniversite öğrenimi devam eden çocukları için her yıl Eylül ayında net 750 lira öğrenim yardımı yapılacak.  Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, başta alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Sarıkaya Belediye Başkanımız Ömer Açıkal’e, Sendikamız İşyeri Sendika Temsilcisi Alaattin Demir’e, toplu iş sözleşmesi imza törenine katılan, Sendikamız Şube Kadın Komitesi Başkanı Arzu Yönel’e şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Sarıkaya belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, kendisinin bir işçi çocuğu olduğunu hatırlatıp, işçiliğin ne olduğunu en az çalışanlar kadar iyi bildiğini söyledi. Açıkel, ‘’Görevde olduğum sürece çalışanlarımızın altın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmadım, yapmam. İşçilerimiz soğuk sıcak demeden, gece gündüz demeden kendilerine verilen her işi yapmaktalar, sendika ne teklif ettiyse onu kabul ettim. Gönül isterdi ki daha fazlasını vereyim ama belediyemizin imkânları doğrultusunda elimizden gelen en iyi zammı yaptık.  İşçilerimizden tek isteğim, aldıkları her kuruşu helal ettirmeleri.  Sarıkaya için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları. Görevde olduğumuz süre içerisinde, emekçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödedik. Cenabı Allah yardımı ile görevde olduğumuz sürece de, çalışan kardeşlerimizin alı teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödeyeceğiz’’ diye konuştu.

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BELEDiYE ÇALIŞANINA ZAM
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