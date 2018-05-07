Becerilerini sergilediler

Çekerek Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İlk-Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulunda açılan sergileri Kaymakam Evren Çakır da gezdi. Öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında 5’i araştırma, 5'i araştırma geliştirme projesi olmak üzere toplam 10 yaratıcı, araştırma gücü yüksek projeler yer aldı. Projelerin Danışman Öğretmenler gözetiminde 20 öğrenci tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. Sağlıktan Teknolojiye, Bilimden Kültüre, Coğrafyadan Kimyaya daha nice alana hitap eden projeler Kaymakam Çakır ve beraberindeki diğer ilçe yöneticileri tarafından ilgiyle incelendi.