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Başkandan vekil ziyareti

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, TBMM’de milletvekillerini ziyaret ederek, bilgilendirmede bulundu.

16 Aralık 2021 Perşembe 00:50
Başkandan vekil ziyareti

 Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, belediyenin çalışmalarını hızlandırmak, patenti alınan Sorgun Yağlısının ve belediye bünyesinde faaliyet gösterecek kadınların istihdama kazandırılmasını amaçlayan SORMEK’te yapılan ürünlerin tanıtımını sağlamak amacıyla biz dizi ziyaretlerde bulundu. Ekinci, ‘’Sorgun’umuza hizmet etmek için her gün bir öncekinden büyük bir azimle görevimizin başındayız. Bugünde mesaimizi Ankara’da yaptık’’ dedi. Ekinci MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’i ziyaret etti. Ekinci, ‘’Gayretlerimiz sonucu patentini aldığımız Sorgun Yağlısını ve belediyemiz bünyesinde kurduğumuz SORMEK’te üretilen el emeği göz nuru çinilerimizi, ziyaretimiz esnasında milletvekillerimize takdim ettik. İlgi, alaka ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Sorgun Belediyesi olarak bugün her alanda adı anılan, projeleri takdirle karşılanan örnek bir belediyeyiz. Bu gurur hepimizin’’ diye konuştu. (Esra Özdemir/Sorgun)

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