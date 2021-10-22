Başkan öğrencilerle buluştu

Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda yüz yüze eğitime başlanılmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Açıkel, okulu ziyaret edip, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere başarılı bir öğrenim yılı temennisinde bulunan Açıkel, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun yüzde 100 doluluk oranı ile geçtiğimiz öğretim yılında ilk defa 62 öğrenci ile eğitime başladığını hatırlattı. Pandemi nedeniyle öğrencilerin ilçeyi yeterince tanıma imkanı bulamadığını kaydeden Açıkel, bu yıl kesintisiz bir eğitim öğretim için herkesin gerekli tedbiri alması gerektiğine dikkat çekti. Açıkel, iki bin yıllık tarihi olan Roma Hamamı ile ismini duyuran Sarıkaya ilçesinde 2016 yılında yapımı tamamlanan Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu binasının modern bir bina olduğunu, öğrencilerin barınma sorununun ise bulunmadığını vurgulayarak, öğrencilerin her zaman yanında olacaklarını aktardı.