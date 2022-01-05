Başkan esnafı gezdi

Sebze pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, pazarda alışveriş yapan vatandaşların ve pazarcı esnafının taleplerini dinledi. Yapılan ziyarette vatandaşın her türlü sorunu ile ilgilenip, çözüm üretmenin birinci öncelikleri olduğunu anlatan Koçak, “Zaman zaman mahallerimize ziyaretler gerçekleştirip vatandaşlarımızın talep ve isteklerini yerinde dinliyoruz. Bu gün de pazar esnafımızı ziyaret etmiş bulunmaktayız. Bizler vatandaşımıza hizmet için burada elimizdeki imkânlar dâhilinde tüm vatandaşların sorunlarına yardımcı olmaya gayret gösteriyor, halkımızla kucaklaşıp dertleşiyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için bizler bu göreve getirildik. Bu yüzdendir ki vatandaşlarımızın dertleri bizimde derdimiz oluyor. O yüzden bu ziyaretlerimi devamlı yapıyoruz vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Dertlerini sıkıntılarını dinleyip çözüm arıyoruz elimizden geldiğinden fazlasını da yaparak çözmeye çalışıyoruz. Unutmayalım ki vatandaşlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur.” dedi. Pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlar Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak’ın yapmış olduğu ziyareti güzel ve anlamlı bulduklarını söyleyerek, kendilerine yakın ilgi gösteren Koçak’a teşekkür etti.