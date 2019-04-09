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Başkan çalışanlarla buluştu

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, temizlik işleri personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan çalışanlarla buluştu

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, temizlik işleri personeli ile kahvaltıda bir araya geldi.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Başkan çalışanlarla buluştu

Ekinci, temizlik işçilerinin kahvaltısının artık belediye tarafından karşılandığını söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Çalışanların mutlu olmasının işini daha iyi yapmasına ve hizmet kalitesini artırdığına inanıyorum. Önce personelimiz kendisine verilen değeri görecek ve aynı oranda gördüğü değerin karşılığını verecek. Ben işini iyi yapan herkesin yanındayım, yeter ki derdimiz millete hizmet etmek olsun, yeter ki Sorgun'u hak ettiği yere getirmek için aynı isteği duyalım" dedi.

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