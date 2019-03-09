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Başarıyı kutladı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şehit Mustafa Koçak Kız İmam hatip Lisesi´ni ziyaret ederek, son zamanlarda yapmış oldukları sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanında, eğitim öğretimde elde edilen sonuçlar nedeniyle tebrik etti.

Başarıyı kutladı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şehit Mustafa Koçak Kız İmam hatip Lisesi´ni ziyaret ederek, son zamanlarda yapmış oldukları sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanında, eğitim öğretimde elde edilen sonuçlar nedeniyle tebrik etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Başarıyı kutladı

Akkan, ‘Elde edilen başarılar, okulumuzdan beklenilenleri boşa çıkarmamıştır. Okulumuzun hedeflerinin gelecek yıllarda daha da büyümesine büyük katkıları olacaktır. Okulumuzun eğitim öğretim kalitesinin her geçen gün artmakta olduğunu görmekten son derece mutluluk duymaktayım. Sınavlarda elde edilen başarıların devamında siz değerli idareci ve öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir’ dedi.

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