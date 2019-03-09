Başarıyı kutladı

Akkan, ‘Elde edilen başarılar, okulumuzdan beklenilenleri boşa çıkarmamıştır. Okulumuzun hedeflerinin gelecek yıllarda daha da büyümesine büyük katkıları olacaktır. Okulumuzun eğitim öğretim kalitesinin her geçen gün artmakta olduğunu görmekten son derece mutluluk duymaktayım. Sınavlarda elde edilen başarıların devamında siz değerli idareci ve öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir’ dedi.
09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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