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Balıkçılık gelişiyor

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Barajında balıkçılık faaliyetlerinin artırılması için çalıştıklarını söyledi.

Balıkçılık gelişiyor

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Barajında balıkçılık faaliyetlerinin artırılması için çalıştıklarını söyledi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Balıkçılık gelişiyor

Başkan Çakır, ‘’Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir beyi ziyaret ederek, Çekerek Barajımızda bulunan Balık üretim tesislerimizin kapasitelerinin artırılmasını talep ettik’’ dedi. Başkan Çakır, barajda üretim yapan işletmelerin sayılarının artmasının istihdam ve markalaşmaya endeksli olduğuna dikkat çekti. Çakır, belediye olarak her alanda var olmaya çalıştıklarını, üreticilerin teşviki, bürokrasi engelini aradan kaldırarak, el birliği ile ilçeyi kalkındırmak istediklerini anlattı. Başkan Çakır, ‘’Bu sebeple Baraj havzamızda üretimin teşvik edilmesi için Belediye olarak bizlerde üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Yapacağımız ve yaptığımız projeleri planlarken birbirleriyle olan bağlantılarıyla ilçemizi Turizm kenti yapmayı hedefliyoruz. Bugün ilçemize gelen vatandaşlarımız Tavuk, Kırmızı Et gibi üründen ziyade Balık yemeli ve balık ile İlçemiz özdeşleşmeli’’ diye konuştu.
 

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Balıkçılık Gelişiyor
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