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Bağımlılıkla Mücadele

SORGUN ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Kaymakam Mustafa Altınpınar başkanlığında toplandı.

Bağımlılıkla Mücadele

SORGUN ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Kaymakam Mustafa Altınpınar başkanlığında toplandı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
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Bağımlılıkla Mücadele

Sorgun İlçe Stadı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda,  bağımlılıkla nasıl ve hangi araçlarla mücadele edileceği konusu görüşüldü. Kaymakam Altınpınar, toplumdaki hiçbir ferdin bu olumsuz alışkanlıklara bulaşmasını ve zarar görmesini istemediklerini söyledi.  Son yıllarda giderek artan ve toplumun önemli bir yarası haline gelen madde bağımlılığı ile gerçek anlamda mücadelenin şart olduğunu ifade eden Altınpınar, "Madde bağımlılığı ile mücadelede sayılara takılmak anlamsızdır. Gerçek anlamda bağımlı ve tedaviye ihtiyacı olanların saptanıp, ona göre mücadele edilmesi gerekir. Her bireyin çocukluk çağlarında spor, müzik ve sosyal etkinliklere yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması çok önemli" dedi.

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