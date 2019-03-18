Aydıncık’ta su sorunu

Yozgat İl Genel Meclisi tarafından gerçekleştirilen inceleme ardından hazırlanan raporda, Aydıncık ilçesinin Ağılılı köyü içme suyu için drenaj çalışması yapıldığı, Aşağıkuyucak köyü içme suyu ihtiyacı için yapılan arama çalışmasından sonuç alınamadığı belirtildi. Boğazkaya, Kırımoluk, Kıyıkışla, Kuşsaray ve Mollaismailoğlu köylerinde içme suyunun yaz aylarında yetersiz kaldığına dikkat çekilerek, yeni içme suyu memba bulunması için çalışma yapılması gerektiği kaydedildi Büyüktoraman ve Dereçiftlik köylerine içme suyu deposu fayans yapılması önerildi. Küçüktoraman köyü içme suyunu sağlayan demir borunun çürüdüğü, bu nedenle PVC boru ile değişiminin yapılması istendi. Mollaismailoğlu köyünde yaz aylarında içme suyunun azalması nedeniyle DSİ tarafından okul bahçesine açılan 150 metre derinlikteki sondaj kuyusundan çıkan içme suyunun depoya aktarılmasına ihtiyaç olduğu belirtildi. İlçeye bağlı köylerin içme suyu depolarında suların klorlanması için klorun olmadığı belirlendi, köylerin içme suyu şebeke hattı ve diğer işlerin bakım, onarımlarının birlik tarafından yapıldığı kaydedildi.