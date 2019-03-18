Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103304
ALTIN
228.098
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2443
EURO
6.1802

Aydıncık’ta su sorunu

AYDINCIK ilçesine bağlı köylerde içme ve şebeke suyu yetersiz olan köyler belirlendi.

Aydıncık’ta su sorunu

AYDINCIK ilçesine bağlı köylerde içme ve şebeke suyu yetersiz olan köyler belirlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
21 Okunma
Aydıncık’ta su sorunu

Yozgat İl Genel Meclisi tarafından gerçekleştirilen inceleme ardından hazırlanan raporda, Aydıncık ilçesinin Ağılılı köyü içme suyu için drenaj çalışması yapıldığı, Aşağıkuyucak köyü içme suyu ihtiyacı için yapılan arama çalışmasından sonuç alınamadığı belirtildi. Boğazkaya, Kırımoluk, Kıyıkışla, Kuşsaray ve Mollaismailoğlu köylerinde içme suyunun yaz aylarında yetersiz kaldığına dikkat çekilerek, yeni içme suyu memba bulunması için çalışma yapılması gerektiği kaydedildi  Büyüktoraman ve Dereçiftlik köylerine içme suyu deposu fayans yapılması önerildi. Küçüktoraman köyü içme suyunu sağlayan demir borunun çürüdüğü, bu nedenle PVC boru ile değişiminin yapılması istendi. Mollaismailoğlu köyünde yaz aylarında içme suyunun azalması nedeniyle DSİ tarafından okul bahçesine açılan 150 metre derinlikteki sondaj kuyusundan çıkan içme suyunun depoya aktarılmasına ihtiyaç olduğu belirtildi. İlçeye bağlı köylerin içme suyu depolarında suların klorlanması için klorun olmadığı belirlendi, köylerin içme suyu şebeke hattı ve diğer işlerin bakım, onarımlarının birlik tarafından yapıldığı kaydedildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Akdağmadeni tanıtıldı
Akdağmadeni tanıtıldı
Oda’dan ilk adım
Oda’dan ilk adım
Karargah toplantıları
Karargah toplantıları
Meclis bin 244 maddeyi görüştü
Meclis bin 244 maddeyi görüştü
Doğalgaz ilçeye gelecek
Doğalgaz ilçeye gelecek
GAZi BERATINI ALDI
GAZi BERATINI ALDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim