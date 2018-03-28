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Aydıncık'ta konuştular

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve Merkez ilçe şube müdürlerinin katılımıyla Aydıncık ilçesinde değerlendirme toplantısı yaptı.

Aydıncık'ta konuştular

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve Merkez ilçe şube müdürlerinin katılımıyla Aydıncık ilçesinde değerlendirme toplantısı yaptı.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Aydıncık'ta konuştular

Toplantıda, birim amirlerinin sunumları, paylaşımları, bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili çalışmalar değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince son bir ay içerisinde yapılan çalışmaların sunumları slayt eşliğinde anlatıldı. Okuma yazma seferberliği çalışmaları, okul risk analizleri, yapılan çalışmalar, veli sorun analizi, yapılan çalışmalar, öğrencilerin öğrenme sitillerinin tespiti, yapılan çalışmalar, sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ele alındı. Akademik başarının artırılması için yapılan çalışmalar, etkili okul, yapılandırması eğitim, eğitim bilimi, öğrenme şenliği, okul pansiyonları, 'Yurdum evim benim projesi ‘ ile ilgili çalışmalar, kahvaltı, önemi ile sağlıklı beslenme, okul kantinleri ve mevzuata göre işletilmesi konuları da istişare edildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Ycazıcı, gündem maddelerinin görüşülmesinin yansıra yapılan toplantıda, Milli Eğitim Müdürlüğümüzce öğretmenlere yönelik bir memnuniyet anketinin oluşturulduğunu, bu ankete öğretmenlerin katılımının sağlanmasını istedi. Yazıcı, öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci merkezli eğitim, sosyal öğrenme, öğretmenin çocukların duygusal alanına girebilmesi, çocuklarının yetenek analizlerinin tespiti, akıllı tahtaların derslerde etkin kullanımı, EBA sisteminin öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanılması, PUKÖ döngüsü kapsamında çalışmaların önemi ve gereği üzerinde durdu. Sürekli telkinle etkili bir eğitim-öğretim sürecinin olmayacağını dile getiren Yazıcı, sosyal öğrenme ve etkili bir örneklikle yönteminin öğrencilerin olumlu davranış değiştirme sürecinde etkili olacağını dile getirdi. Yazıcı, ‘’Biz, çocuklarımız mutlu olsun istiyoruz, çocuklar mutlu olursa hayata karşı umutlu olup kendi ilgi alanını oluşturacağı kanaatindeyiz ‘’dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle yapılan toplantının ardından Aydıncık Kaymakamı Yavuz Akyol, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak makamlarında ziyaret edildi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aydıncık İlçesinde eğitimiyle ilgili istişarelerde bulundu, eğitime verdikleri katkılardan dolayı ilçe yöneticilerine teşekkür etti. Yazıcı, daha sonra Aydıncık ilçesinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin katılımı ile değerlendirme toplantısı yaptı. Yazıcı, derslerin işlenişinde materyal kullanımı, öğrencilerin kendi yaşantısından hareket edilmesi, bilgilerin içselleştirmesini sağlama, yapılandırmacı eğitim, quantum fiziği, rehberlik hizmetleri, öğrencilerin baskın yeteneklerinin tespiti, veli eğitimi, verimli ders çalışma için öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi, sınıfların belirlenen öğrenme stillerine uygun hale getirilmesi konuları üzerinde durdu.
 

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