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Aydıncık'ta fuar

YOZGAT’ta eğitim yılının sonuna gelinirken okullarda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları da açılmaya başlandı.

Aydıncık'ta fuar

YOZGAT’ta eğitim yılının sonuna gelinirken okullarda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları da açılmaya başlandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Aydıncık'ta fuar

Aydıncık Çok Programlı Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Sibel Yükseltürk, öğrencileri ile birlikte katıldıkları 4006 Tübitak Bilim Fuarı sonucunda hazırladıkları projelerin tanıtımını fuar etkinliğinde yaptı. Kaymakam Yavuz Akyol, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Mucuk, Okul/Kurum Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler fuara ilgi gösterdi. Kaymakam Akyol, projeyi hazırlayan Fizik Öğretmeni Sibel Yükseltürk ve Öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akyol, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarının geleceğin Türk bilim adamlarının yetişmesinde ziyadesiyle katkı sağlayacağını dile getirdi.

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