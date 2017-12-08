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-Aydıncık Ankara’da

AYDINCIK ilçesinde yöresel ürünlerin üretimi, işlenip pazara sunan Kadın Girişimi İşletme ve Tanıtma Kooperatifi, 10 Aralık tarihine kadar Ankara’da devam edecek olan fuara katıldı.

-Aydıncık Ankara’da

AYDINCIK ilçesinde yöresel ürünlerin üretimi, işlenip pazara sunan Kadın Girişimi İşletme ve Tanıtma Kooperatifi, 10 Aralık tarihine kadar Ankara’da devam edecek olan fuara katıldı.

08 Aralık 2017 Cuma 07:00
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-Aydıncık Ankara’da

Ankara ATO Congressium’da Tanıtma Standı açan Aydıncık Kadın Girişimcileri, yöreye özgü tarımsal organik ürünler, Aydıncık Sanat Atölyesinde hazırlanan çeşitli süs eşyaları, ametist taşından hazırlanan takı tasarım ürünleri de görücüye çıkartıldı.
Ankara’daki stant büyük ilgi görürken, AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de stantı ziyaret edip, ürünler hakkında bilgi aldı.

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