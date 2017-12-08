-Aydıncık Ankara’da

Ankara ATO Congressium’da Tanıtma Standı açan Aydıncık Kadın Girişimcileri, yöreye özgü tarımsal organik ürünler, Aydıncık Sanat Atölyesinde hazırlanan çeşitli süs eşyaları, ametist taşından hazırlanan takı tasarım ürünleri de görücüye çıkartıldı.
Ankara’daki stant büyük ilgi görürken, AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de stantı ziyaret edip, ürünler hakkında bilgi aldı.
Ankara ATO Congressium’da Tanıtma Standı açan Aydıncık Kadın Girişimcileri, yöreye özgü tarımsal organik ürünler, Aydıncık Sanat Atölyesinde hazırlanan çeşitli süs eşyaları, ametist taşından hazırlanan takı tasarım ürünleri de görücüye çıkartıldı.
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