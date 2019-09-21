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Aşureli toplantı

ÇAYIRALAN Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu imam Hatip Lisesi ve Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi’nde veli toplantısı, Aşure ikramına da sahne oldu.

Aşureli toplantı

ÇAYIRALAN Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu imam Hatip Lisesi ve Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi’nde veli toplantısı, Aşure ikramına da sahne oldu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Aşureli toplantı

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ başkanlığındaki toplantıya öğrenci velileri ile öğretmenler katıldı, okulun geçen yıl ki faaliyetleri ile bu yıl yapacakları faaliyetlerin anlatıldığı sunumu izlendi. Başarının üç saç ayağı ile mümkün olabileceğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, bu iletişimi okul olarak sağlandığını, hem akademik hem de kaliteli insan olmaları hususunda yansımasının olacağını ifade etti. Toplantı öncesinde ise, Kaymakam Bekir Özen ile ilçe yöneticilerinin katılımı ile Aşure ikramı yapıldı.  

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