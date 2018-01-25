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Asker olmak istiyorlar

SORGUN ilçesinde yaşları 20 ile 60 arasındaki bir grup vatandaş, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediklerini belirterek, askerlik şubesine dilekçe verdiler.

Asker olmak istiyorlar

SORGUN ilçesinde yaşları 20 ile 60 arasındaki bir grup vatandaş, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediklerini belirterek, askerlik şubesine dilekçe verdiler.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Asker olmak istiyorlar

Sorgun'a bağlı Yeniyer beldesi Ahmetfakılı Mahallesi'nden Sorgun Askerlik Şubesi'ne gelen gönüllüler, nöbetçi subaya 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediklerini ve bunun için gönüllü olduklarını belirterek, askerlik şubesine dilekçe vermeye geldiklerini söylediler.
Kısa bir kontrolden sonra şubeye girerek dilekçelerini verip çıkan gönüllülerden Abdullah Çevik, 60 yaşında olduğunu ve söz konusu vatan olunca değil 60 yaş, 100 yaşında bile olsa Afrin'e de, Yemen'e de gitmeye hazır olduğun vurgularken, aynı mahalleden İsmail Biçer de, Afrin'de savaşmaya gitmeye hazır olduğunu ifade etti.

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